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суббота, 08 января 2022 12:36

Зеленский обратился к США по поводу российского газопровода

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Зеленский обратился к США по поводу российского газопровода
Зеленский обратился к друзьям Украины. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов Америки поддержать законопроект о введении санкций касательно газопровода "Северный поток-2".

Об этом написал в Twitter в субботу, 8 января.

Зеленский поблагодарил сенаторов - демократа Чака Шумера и республиканца Теда Круза - за согласие поставить на голосование остановку российского газопровода.

"Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", – призвал.

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"Северный поток – 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Протяженностью 1234 км.

Голосование по санкциям против газопровода состоится до 14 января, писали американские СМИ.

"Северный поток – 2" может не заработать, он остается одним из рычагов давления на РФ, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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Дата
08
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