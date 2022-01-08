Зеленский обратился к США по поводу российского газопровода

Зеленский обратился к друзьям Украины. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов Америки поддержать законопроект о введении санкций касательно газопровода "Северный поток-2".

Об этом написал в Twitter в субботу, 8 января.

Зеленский поблагодарил сенаторов - демократа Чака Шумера и республиканца Теда Круза - за согласие поставить на голосование остановку российского газопровода.

"Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", – призвал.

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського "Північного потоку – 2". 🇺🇦 просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

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"Северный поток – 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Протяженностью 1234 км. Голосование по санкциям против газопровода состоится до 14 января, писали американские СМИ. "Северный поток – 2" может не заработать, он остается одним из рычагов давления на РФ, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.