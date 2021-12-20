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В Конгрессе США рассмотрят санкции касательно "Северного потока-2"

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В Конгрессе США рассмотрят санкции касательно &quot;Северного потока-2&quot;
Голосование пройдет до 14 января. Фото: Reuters

В январе сенат США проголосует касательно санкций против "Северного потока-2".

По информации американского издания The Hill, сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Голосование пройдет до 14 января.

Для одобрения предложений они должны будут получить поддержку минимум 60 из 100 сенаторов. Таким образом, республиканцам, если они захотят утвердить данные меры, нужна будет поддержка не менее 10 сенаторов-демократов.

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Кроме того, республиканцы предлагали санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

В декабре сенаторы США предложили предоставить Украине $450 млн Украине и закрепить за РФ статус "государства-спонсора терроризма".

США остановят "Северный поток-2" в случае нового витка агрессии РФ против Украины, заявляла заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд.

"Северный поток – 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Протяженностью 1234 км.

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