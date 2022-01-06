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четверг, 06 января 2022 02:02

"Северный поток-2" вряд ли заработает: в Госдепе США назвали условие

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&quot;Северный поток-2&quot; вряд ли заработает: в Госдепе США назвали условие
Блинкен рассказал о работе "Северного потока-2". Фото: Reuters

Глава Госдепа США Энтони Блинкен рассказал, что газопровод "Северный поток-2" может не заработать.

Он остается одним из рычагов давления на Россию, рассказал он на брифинге по итогам переговоров с главой МИД ФРГ.

"Северный поток-2" стал одной из обсуждаемых ими тем.

"Трудно представить, что газ пойдет по этому трубопроводу в случае российской агрессии", — сказал он.

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Россия построила газопровод "Северный поток-2". Однако перед запуском газопровод следует сертифицировать, он должен соответствовать всем европейским нормам.

16 ноября Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода. Причина – необходимость реорганизации согласно немецкому законодательству. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что рассмотрение заявки на сертификацию российского газопровода приостановлено из-за принятия их позиции.

В СМИ появилась информация, что Штаты готовят новые санкции против газопровода. 14 января Сенат будет голосовать за соответствующий законопроект. Его инициировал сенатор-республиканец Тед Круз.

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