Украина планирует получить от Европейского союза 600 млн евро помощи

ЕС будет помогать Украине. Фото: Украинская правда

Украина надеется на второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза еще до сентября 2021 года. Речь идет о 600 миллионах евро.

Украина благодарна Европейской комиссии за поддержку и помощь в декабре 2020 года. Тогда удалось получить первый транш в размере 600 миллионов евро, заявление сделал министр финансов Сергей Марченко.

27 апреля он встретился с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой, чтобы обсудить сотрудничество.

Сейчас правительство и Минфин делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года, – подчеркнул Марченко.

В ведомстве напомнили ряд требований, которые должна выполнить Украина, чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза. А именно:

начало и продолжение реформ в сфере управления государственными финансами;

надлежащее управление и верховенство права;

улучшение бизнес-климата;

секторальные реформы и в отношении госпредприятий.

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