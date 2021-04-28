Украина планирует получить от Европейского союза 600 млн евро помощи

Украина надеется на второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза еще до сентября 2021 года. Речь идет о 600 миллионах евро.
Украина благодарна Европейской комиссии за поддержку и помощь в декабре 2020 года. Тогда удалось получить первый транш в размере 600 миллионов евро, заявление сделал министр финансов Сергей Марченко.
27 апреля он встретился с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой, чтобы обсудить сотрудничество.
Сейчас правительство и Минфин делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года, – подчеркнул Марченко.
В ведомстве напомнили ряд требований, которые должна выполнить Украина, чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза. А именно:
начало и продолжение реформ в сфере управления государственными финансами;
надлежащее управление и верховенство права;
улучшение бизнес-климата;
секторальные реформы и в отношении госпредприятий.
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