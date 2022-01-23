Как чувствует себя гривна после выходных - курс валют на 24 января

С пятницы гривна не изменила позиции по отношению к доллару. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 24 января, на уровне 28,32 грн/долл.

В пятницу гривна удержала позиции по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 32,11 грн/евро, то есть гривна подорожала на 1 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,22-28,44, к евро - на уровне 32,02-32,04, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,4262 37,65 / 38,54 37,90 / 38,50 злотый 7,0889 6,85 / 7,10 6,95 / 7,05 10 российских рублей 3,7084 3,40 / 3,72 3,60 / 3,68 швейцарский франк 31,0233 29,90 / 31,15 30,50 / 30,95

На 21 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,32 грн/долл., евро – 32,12 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.