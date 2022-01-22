Что украинцы смогут купить в аптеках на 1000 грн за вакцинацию

Средства можно потратить только на лекарства. Фото: pixabay

В Украине с 24 января люди от 60 лет могут потратить 1000 грн. в аптеке. Однако можно будет купить не все товары в аптеках.

Об этом сообщил Минздрав.

Приобрести на эти средства можно будет только лекарство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине расширили оранжевую зону карантина: какие регионы в нее попали

"Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарств", - говорится в сообщении.

Нельзя купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.

Также банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Неважно, когда оформлена карта, главное, чтобы на момент покупки человеку было 60+ лет.

Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19 стартовал в декабре. В Украине также планируют запустить программу "єСубсидія" с выплатами на карту, которые можно потратить только на коммунальные услуги. Таким образом хотят поддерживать малообеспеченных граждан.