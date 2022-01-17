Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на образование – но не всем

Сейчас в Украине можно вакцинировать против Covid-19 детей от 12 лет.Фото: pixabay.com

Правительство планирует разрешить тратить 1000 грн за вакцинацию на внешкольное образование детей 12-18 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по результатам селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса.

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"Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование. Также работают над решением о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет", - говорится в сообщении.

Всего в Украине две дозы вакцины уже получили 14,28 млн человек. Почти 100 тыс. граждан получили третью прививку.

"Кроме того, как сообщили чиновники, в ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о возможности использования средств по программе "єПідтримка" вакцинированными лицами старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 стартовал в декабре. За эти деньги украинцы могут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Также президент анонсировал, что вакцинированные граждане старше 60 лет смогут потратить 1 тыс. грн на лекарства.