Украинцы начали оформлять карточки для "Вовиной тысячи"

Выплаты за вакцинацию начнутся с 19 декабря. Фото: pixabay

Вчера, 9 декабря, украинские банки начали оформлять карты для получения тысячи гривен за вакцинацию. Услугой "єПідтримка" воспользовались 302 310 тыс. украинцев.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.

"302 310 открытых карт всего, из них: Монобанк — 255 039, Абанк — 25 611, Альфа-банк — 21 660. Остальные банки проходят процесс подключения", — написал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу"

Также Федоров приглашает украинцев поучаствовать в бета-тестировании, которое стартует 13 декабря. Для этого нужно просто дать согласие и обновить приложение "Дія".

В понедельник президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами. 1000 грн невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря. 2 декабря Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет.