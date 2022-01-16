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воскресенье, 16 января 2022 17:56

Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили 1,3 млрд грн

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Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили 1,3 млрд грн
Стало известно, куда чаще всего украинцы вкладывают тысячу за вакцинацию. Фото:slovoidilo

Украинцы потратили более 1,3 млрд. гривен в рамках программы "єПідтримка".

По состоянию на 15 января около 8,2 млн человек открыли карты в банках для получения денежных средств. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два банка начинают начислять "ковидную тысячу" на пластиковые карты

Заявки в "Дії" на получение 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса подали 7 млн. человек.

Привитые против Covid-19 несовершеннолетние украинцы также смогут получить 1 тыс. грн за вакцинацию. 10 января президент Владимир Зеленский дал соответствующее поручение правительству.

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Дата
16
января

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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