"Тысячу Зеленского" смогут получить несовершеннолетние

Выплату смогут получить украинцы в возрасте 12-18 лет. Фото: pixabay.com

Привитые от Covid-19 несовершеннолетние украинцы также смогут получить 1 тыс. грн за вакцинацию.

Президент Владимир Зеленский дал соответствующее поручение правительству во время селекторного совещания в понедельник, 10 января.

"Программа для несовершеннолетних будет работать в рамках действующей программы "єПідтримка", - говорится в сообщении Офиса президента.

Получить выплату смогут украинцы в возрасте 12-18 лет, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса.

В ближайшее время у украинцев в возрасте от 60 лет также появится возможность потратить полученные средства на покупку лекарств.

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В декабре в Украине стартовал проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19. За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов.