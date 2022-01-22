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суббота, 22 января 2022 09:45

Covid-19: в Украине обнаружили почти 22,5 тыс. новых случаев

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Covid-19: в Украине обнаружили почти 22,5 тыс. новых случаев
В Украине растет количество ковид-инфицирований. Фото: ua.news

За сутки 21 января в Украине зафиксировали 22 473 случаев коронавируса.

Умерли 136 больных, выздоровели 4 610 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Среди новых больных – 2 838 ребенка и 535 медработников. Госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2608 человек.

Больше всего новых случаев обнаружили на Львовщине (3 293), а также на Ивано-Франковщине (2 284).

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Больше всего летальных исходов – в Киеве (13), а также на Львовщине (12) и Харьковщине (11).

За сутки от Covid-19 вакцинировали 91 310 человек. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 15 141 199 человек, из них получили первую дозу - 15 141 197 человек, получили две дозы - 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу - 12 689 человек, бустерную дозу - 193 211 человек. В общей сложности провели 29 790 690 прививок.

20 января в Украине диагностировали 20 156 случаев коронавирусной болезни, 2 226 человек госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него, 150 больных умерли.

19 января в Украине обнаружили 18 479 случаев коронавируса.

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