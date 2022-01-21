59 тыс. Covid-больных ежедневно: Кузин шокировал "оптимистическим прогнозом"

По словам Кузина, 59 тыс. больных ежедневно – оптимистический прогноз на февраль. Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в феврале в Украине могут выявлять 59 тыс. новых больных коронавирусом каждый день.

Такой вероятный прирост связан с низкими показателями прививок и пренебрежением карантинными правилами, сообщил Кузин Liga.net.

"По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 тыс. человек может болеть ежедневно. Суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами", - сказал он.

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Отметил, что Covid-штамм Omicron является вызовом для любой системы здравоохранения, ведь люди уже устали от ограничений и не хотят соблюдать эпидемиологические правила. На фоне опасного штамма, отказ от правил выглядит очень рискованно, потому что переболеть штаммом может большое количество людей.

"По осторожным прогнозам экспертов, то, что говорит Всемирная организация здравоохранения, ожидается, что около 50 процентов европейцев переболеют Omicron, и часть из этих процентов связана даже не с отсутствием приверженности вакцинации, а с пренебрежением масочным режимом или нормами дистанцирования и всем остальным", - подчеркнул Кузин.

Также он напомнил о важности вакцинации. Ведь вакцинированные легче переносят Omicron. Кроме того, вакцинация помогает Украине и всему миру остановить коронавирус до того, как он еще больше распространится.

За прошлые сутки, 20 января, в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев Covid-19. Это самый большой показатель за зиму. Госпитализировали 2226 человек, умерли – 150 человек, выздоровели – 4486 больных. В Ивано-Франковской области зафиксировали больше всего больных за сутки. Регион переходит в красную зону карантина.