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четверг, 20 января 2022 07:01

Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19

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Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19
В мире зафиксировали более 3 млн новых случаев коронавируса за сутки. Фото: pixabay.com

18 января в мире диагностировали более 3,4 млн новых Covid-случаев.

Больше всего больных обнаружили в США, Франции и Индии, свидетельствуют данные Worldometers. Украина на 34-м месте в мире.

В США зафиксировали более 711 тыс. новых инфицированных за сутки в Франции - более 436 тыс., а в Индии - более 315 тыс. новых инфицирований. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Италия.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия и Испания.

Более 8,8 тыс. человек в мире умерли от вируса за сутки. Больше всего смертей зафиксировали в США (2 374), России (698) и Индии (493).

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По суточной Covid-смертности в Европе лидируют РФ, Италия и Польша.

За все время пандемии излечились от недуга более 272 млн человек. Сейчас насчитывается более 60 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтвердили более 5 млн смертей.

За сутки, 18 января, в Украине выявили 12 815 новых случаев коронавируса. Из них детей - 1422, медработников - 464. Это на более 4 тыс. больше, чем 17 января. Умерли 163 больных. Выздоровели 5413 человек.

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