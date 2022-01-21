Киевская власть просит работодателей перевести работников на дистанционку

Киевские работодатели призвали по возможности перевести на дистанционную работу сотрудников.

Причина – стремительное увеличение заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

Если дистанционный режим работы ввести невозможно, необходимо проветривать чаще помещения, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. При появлении первых симптомов простуды – оставаться дома.

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"Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы", - подчеркнула Старостенко.



По словам чиновницы, стремительное распространение коронавируса заставляет город максимально усилить контроль соблюдения карантинных ограничений.

Старостенко напомнила, что Covid-штамм Omicron очень заразный. Снизить риск инфицирования можно только соблюдая санитарные правила: масочный режим, дистанция и гигиена рук.

За прошедшие сутки, 20 января, в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев Covid-19. Это самый большой показатель за зиму. Госпитализировали 2226 человек, умерли – 150 человек, выздоровели – 4486 больных.

По состоянию на 21 января в столичных больницах находятся 743 пациента с подтвержденным Covid-диагнозом, 45 - с подозрением на заболевание. Среди всех - 83 ребенка. В тяжелом состоянии 452 пациента. На койках интенсивной реанимации находятся 125 больных. 17 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержки нуждаются 578 больных.