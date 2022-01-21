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пятница, 21 января 2022 16:14

Первая область перешла в красную зону

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С полуночи 24 января на территории Ивано-Франковской области начинает действовать красный уровень эпиднебезопасности.

Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 21 января, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

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"С 00 ч. 00 мин 24 января красный уровень эпидемической опасности установили на территории Ивано-Франковской области", - написал министр.

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений:

Автор: Минздрав Украины
  Красный уровень эпиднебезопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионе. На фото их список
Красный уровень эпиднебезопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионе. На фото их список

За прошедшие сутки, 20 января, в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев Covid-19. Это самый большой показатель за зиму. Госпитализировали 2226 человек, умерли – 150 человек, выздоровели – 4486 больных. В Ивано-Франковской области обнаружили больше всего больных.

В Украине началась очередная вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствует количество выявленных случаев за 19 января - более 18 тыс., заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Дата
21
января

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