В Евросоюзе планируют ввести новые правила путешествий

Страны Евросоюза планируют ввести новый подход относительно путешествий во время пандемии.

Ожидается, что правила будут основываться на оценке рисков для здоровья путешественника, а не на стране отправления, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

"На туристов, имеющих Covid-сертификат, не будут распространяться требования для сдачи дополнительных тестов или прохождения карантина. В то же время каждая отдельная страна Евросоюза по-прежнему сможет вводить дополнительные меры для поездок", - говорится в сообщении.

Возможное обновление правил начали обсуждать в ноябре. После того, как в Еврокомиссии предложили использовать "личностный подход" к поездкам внутри ЕС. По словам чиновников, люди с сертификатом о прививках "не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, откуда бы они ни прибыли".

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Автор: ecdc.europa.eu В Евросоюзе планируют изменить правила путешествий

Страны все еще могут ввести дополнительные меры по путешествиям из регионов, которые на карте Европейского центра профилактики и контроля за заболеваниями отнесены к темно-красным зонам высокого риска. По состоянию на 20 января к таковым относится большинство стран ЕС.

Цвета карты изображают риск для здоровья путем подсчета новых случаев, показателей тестирования и показателей положительных результатов. После внесения изменений на карте также будет учтен уровень вакцинации в регионе.

По словам одного из дипломатов ЕС, предложенные изменения в карту все еще обсуждаются. Новую рекомендацию планируют рассмотреть на заседании Евросовета в следующий вторник.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует правительствам стран отменить или снять ограничения на международные поездки, введенные из-за Covid-пандемии. Быстрое распространение Covid-штамма Omicron свидетельствует, что меры, которые работали ранее, неэффективны против новых вызовов.