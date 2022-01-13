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четверг, 13 января 2022 15:53

Черногория изменила правила въезда для украинских туристов

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Черногория изменила правила въезда для украинских туристов
Черногория ослабила правила въезда для украинских туристов. Фото: Gazeta.ua

Черногория упростила для украинских туристов условия въезда в страну.

Новые правила ввели на период с 13 по 19 января, сообщает посольство Украины в Facebook.

Въезд в страну разрешается при условии наличия одного из документов:

- подтверждение полной Covid-вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до пересечения границы;

- отрицательный ПЦР тест, сделанный за 72 ч.;

- отрицательный быстрый тест на антиген, сделанный не позднее 48 ч.;

- подтверждение о выздоровлении от Covid-19.

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30 декабря Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусом установила новые правила въезда. Согласно им, страну нельзя было посещать непривитым и тем, кто не переболел на коронавирус. Вакцинированным и выздоровевшим нужно было сдать ПЦР-тест.

На фоне ухудшения ситуации с Covid-19 Словения ввела новые ограничения для туристов, в том числе из Украины. Решение вступило в силу 10 января.

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Дата
13
января

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