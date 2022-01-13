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четверг, 13 января 2022 12:21

Еще одна страна ЕС ужесточила правила въезда для украинцев

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Еще одна страна ЕС ужесточила правила въезда для украинцев
Продолжительность домашнего карантина сократили с 10 до семи дней. Фото: pixabay.com

На фоне ухудшения ситуации с Covid-19 Словения ввела новые ограничения для туристов.

Решение вступило в силу 10 января, говорится на сайте правительства страны.

"По новым правилам, иностранцам, которые хотят въехать в Словению без прохождения карантина, нужно сдать ПЦР-тест, срок действия которого сократили до 48 часов. Срок действия быстрого антиген-теста сократили до суток. Продолжительность домашнего карантина сократили с 10 до семи дней", - говорится в сообщении.

Лицо без перечисленных документов направляется на недельный домашний карантин. Если иностранец не предоставит доказательств того, что имеет гарантированное место для прохождения карантина, въезд в Словению не разрешат.

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Путешественники, которые должны пойти на изоляцию после въезда в Словению, могут выйти из нее раньше, если на пятый день карантина получат отрицательный результат ПЦР-теста.

Общественным транспортом в стране теперь могут пользоваться только лица с отрицательным Covid-тестом, документом о вакцинации или выздоровления. Ношение маски в транспорте обязательно.

Правительство Германии исключило Украину из списка стран с высоким уровнем заражения коронавирусом. Украина находилась в перечне стран высокого риска с 10 октября 2021 года.

С 9 января Израиль изменил правила въезда для туристов. Теперь будут пускать вакцинированных иностранцев и переболевших коронавирусом, однако при одном условии.

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Дата
13
января

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