Израиль изменил правила въезда для туристов

Теперь в страну будут пускать иностранцев из оранжевых стран. Фото: DW

С 9 января Израиль сменяет правила въезда для туристов.

Теперь будут пускать вакцинированных иностранцев и переболевших коронавирусом, однако при одном условии. Об этом сообщает newsru.co.il.

Въехать в страну смогут туристы, прибывающие из стран с умеренным уровнем заболеваемости.

С 4 января граждане Израиля, прилетающие в страну из оранжевых стран, должны находиться в карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету.

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Вакцинированные или переболевшие граждане, вернувшиеся в страну к полуночи 4 января, смогут в полночь выйти из карантина без получения второго отрицательного теста ПЦР на коронавирус.

Кипр вводит новые ограничения для иностранных туристов. Теперь им придется делать три теста на коронавирус.