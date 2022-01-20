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четверг, 20 января 2022 17:00

"Запреты не помогают": ВОЗ призвала снять ограничения на международные поездки

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&quot;Запреты не помогают&quot;: ВОЗ призвала снять ограничения на международные поездки
Эксперты ВОЗ призвали составлять правила въезда в страну, ориентируясь на оценку эпидемических рисков. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения рекомендует правительствам стран отменить или снять ограничения на международные поездки, введенные из-за Covid-пандемии.

Быстрое распространение Covid-штамма Omicron свидетельствует, что меры, которые работали ранее, неэффективны против новых вызовов, говорится в заявлении Комитета по чрезвычайным ситуациям по итогам заседания 19 января.

"Запреты не помогают в борьбе с пандемией, но способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства", - отмечают в ВОЗ.

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Эксперты также призвали составлять правила въезда в страну, ориентируясь на оценку эпидемических рисков, чтобы избежать дополнительной финансовой загрузки на туристов.

ВОЗ призывает государства:

- не требовать Covid-сертификаты, поскольку вакцинированные люди тоже могут быть переносчиками коронавируса;

- признавать все вакцины, одобренные ВОЗ для экстренного использования, а также их комбинации;

- шире использовать карантин и самоизоляцию для путешественников.

В мире диагностировали более 3,4 млн новых Covid-случаев. Больше всего больных обнаружили в США, Франции и Индии. Украина занимает 34-е место в мировом "ковидном" рейтинге.

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