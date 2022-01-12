С тестом не пустят: Германия уточнила правила въезда для украинцев

Непривитые граждане Украины могут попасть в Германию с отрицательным тестом только при необходимости. Фото: pixabay.com

В посольстве Украины в Германии разъяснили новые правила въезда для владельцев украинских паспортов.

Туристов с отрицательным Covid-тестом не будут пускать в страну, сообщает посольство в Facebook.

"Украина больше не входит в так называемый перечень стран повышенного риска для Германии. В то же время Украину еще не включили в зеленый список стран, граждане которых могут беспрепятственно въезжать в ФРГ", - пояснили в посольстве.

Въехать в Германию с любой целью могут только полностью Сovid-вакцинированные украинцы. Отныне перед въездом им не нужно заполнять специальную анкету. Вакцины должны быть разрешены в ЕС: BioNTech AstraZeneca (Moderna), Janssen, Vaxzevria (AstraZeneca) или Janssen.

Непривитые граждане Украины могут попасть в Германию с отрицательным тестом или справкой о выздоровлении только по необходимости. Это касается студентов, членов семей, дипломатов, тех, кто едет на лечение, кто едет транзитом, сезонных работников и тому подобное.

Все эти правила касаются всех украинцев в возрасте от 6 лет. В то же время, предупреждают дипломаты, если поездка запланирована самолетом, следует следить также за требованиями отдельных авиакомпаний.

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Правительство Германии исключило Украину из списка стран с высоким уровнем заражения коронавирусом. Украина находилась в перечне стран высокого риска с 10 октября 2021 года. С 9 января Израиль изменил правила въезда для туристов. Теперь будут пускать вакцинированных иностранцев и переболевших коронавирусом, однако при одном условии.