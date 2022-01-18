Не в этом году: в ВОЗ пересмотрели сроки окончания пандемии Covid-19

Пандемия не закончится в этом году – ВОЗ. Фото: Экодия

Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году.

"Мы не покончим с вирусом в этом году. Может быть, мы никогда не покончим с вирусом. Вирус стал частью экосистемы", – сказал глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан во время Всемирного экономического форума.

Пандемия не закончится, если человечество не будет реагировать на нее вакцинацией.

"Что мы можем сделать, так это положить конец чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", — подчеркнул он.

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Представитель ВОЗ также назвал дисбаланс в вакцинации Covid-19 между богатыми и бедными странами катастрофическим моральным провалом. Менее 10 процентов людей в странах с низким уровнем дохода получили одну дозу вакцины.

Со временем и при достаточном уровне Covid-вакцинации пандемия коронавируса в мире перейдет в фазу эндемии. Пока невозможно точно предсказать, когда именно это произойдет, заявили в ВОЗ.