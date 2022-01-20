Как записаться на Covid-вакцинацию: пошаговая инструкция

Gazeta.ua объясняет, как записаться на вакцинацию Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Украине началась очередная вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствует количество выявленных случаев за прошедшие сутки - более 18 тыс., заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Самая плохая ситуация в Ивано-Франковской области. В ближайшее время регион может перейти в красную зону карантина. Минздрав уже послал соответствующее представление. Семь областей находятся в оранжевой зоне.

Защититься от заражения коронавирусом и минимизировать последствия в случае инфицирования помогает только вакцинация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid

Gazeta.ua объясняет, как записаться на прививку.

Сделать это можно через систему helsi.me или на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Также за номер телефона колл-центра Минздрава 0(800) 60 19 или семейного врача.

Пошаговая инструкция записи на вакцинацию через helsi.me:

1. Зайдите на сайт системы.

2. На главной странице выберите окно "Записатися на вакцинацію".

3. Выберите город и удобный пункт вакцинации из списка и перейдите на его страницу. Это может быть пункт массовой вакцинации или вакцинация в медучреждении.

4. Выберите из доступных предложений удобный день и время, и запишитесь.

5. Получите подтверждение записи в приложении Helsi или смс-сообщение с указанным местом, датой и временем вакцинации.

6. Приходите на прививку в определенное время с необходимыми документами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 18 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

Пошаговая инструкция записи на вакцинацию через vaccination.covid19.gov.ua:

1. Зайдите на сайт.

2. На главной странице нажмите на окно "Переглянути перелік щеплень і пунктів масової вакцинації", выделенное черным.

3. Выберите из списка свой регион, город и удобный адрес.

4. Возле выбранного пункта в столбце "Контакти" есть его адрес и номер регистратуры. По нему можно записаться на вакцинацию.

Для вакцинации нужно иметь с собой паспорт и идентификационный номер. Декларацию с семейным врачом брать необязательно.

В Украине с 6 января министерство здравоохранения разрешило приступить к бустерной вакцинации взрослых. Третью дозу можно получить через полгода после второй. Бустерные прививки будут делать вакцинами Pfizer и Moderna. Новый сертификат будет действовать через 270 дней после третьей дозы. За прошедшие сутки, 19 января, 74 759 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу уже имеют 26 976 человек, вторую - 32 338 человек. Дополнительной дозой привили 518 человек, бустерной - 14 927 человек.