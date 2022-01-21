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пятница, 21 января 2022 20:45

Еще три области могут попасть в красную зону - Минздрав

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По меньшей мере три области в Украине могут вскоре перейти в красную зону карантинных ограничений.

Ближе всего к переходу находятся Львовская, Ровенская и Черновицкая области, заявил в пятницу министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина". Именно в этих регионах несколько дней подряд ухудшаются показатели заболеваемости коронавирусом.

"Сегодня в Ровенской области впервые подключился второй показатель. Если динамика уровня госпитализации будет превышена еще два дня, то регион может зайти на красный уровень опасности", - сказал он.

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Во Львовской области динамика госпитализаций растет уже три дня подряд. В то же время другие показатели в регионе "пока адекватные". Также потенциальным кандидатом на красную зону является Черновицкая область, добавил Ляшко.

Автор: Минздрав
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С полуночи 24 января на территории Ивано-Франковской области начинает действовать красный уровень эпидопасности.

За прошедшие сутки, 20 января, в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев Covid-19. Это самый большой показатель за зиму. Госпитализировали 2226 человек, умерли – 150 человек, выздоровели – 4486 больных. В Ивано-Франковской области обнаружили больше всего больных.

В Украине началась очередная вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствует количество выявленных случаев за 19 января - более 18 тыс.

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