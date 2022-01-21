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пятница, 21 января 2022 22:25

Интоксикация, температура 38°C: в Минздраве назвали Covid-симптомы у детей

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Интоксикация, температура 38°C: в Минздраве назвали Covid-симптомы у детей
Коронавирус у детей протекает с высокой температурой. Фото: РБК

В Украине фиксируют скачок заболеваемости Covid-19, преобладает штамм Omicron. Больше всего больных среди детей.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал во время встречи с журналистами, передает ТСН.ua.

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Среди больных Covid-19 от 10 до 20 января 2022 процент детей был 6 до 10%. Среди всех госпитализированных доля детей составляет 19-16%.

"Сначала было 19%, а теперь 16%. Это еще маленькие цифры, не могу говорить, что это какая-то статистика. Мы только заходим на волну", - подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что преимущественно в больницы госпитализируют детей с высокой температурой, но через несколько дней таких пациентов выписывают.

"То, что рассказывают врачи клиник, куда госпитализируют детей - что когда у ребенка интоксикация, температура 38°C - у родителей начинается паника, потому что температура не сбивается, ребенок горит, и они вызывают "скорую". А экстренная медицинская помощь не отказывает, Врачи рассказывают: обычно день-два, и тех, кто с интоксикацией - выписывают, потому что пневмонии нет, нужды находиться в стационаре, на кислородной терапии или в реанимации тоже нет", - пояснил Ляшко.

Впрочем, случаи пневмоний среди детей тоже бывают, хотя и единичные. Сложнее всего коронавирус сейчас протекает у детей с диабетом и онкоболезнями.

"По летальности мы пока не видим изменений. И то, что мы видим в европейских странах, она (смертность) в процентном соотношении невелика", - добавил Ляшко.

По состоянию на 20 января, по данным Минздрава, на самоизоляции в украинских школах находятся 918 классов и более 21,630 тысячи учеников.

Новый штамм коронавируса Omicron впервые обнаружили в Южно-Африканской Республике 24 ноября. Уже через неделю он распространился по миру.

Его источником может быть пациент с ослабленным иммунитетом, полностью не излечившийся от предыдущего варианта Covid-19. Вирус долгое время был в организме человека и успешно мутировал.

Omicron беспокоит ученых, потому что сильно отличается от первоначального, для борьбы с которым разработали нынешние вакцины.

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