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четверг, 02 декабря 2021 15:26

Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
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Новый штамм коронавируса Omicron впервые обнаружили в Южно-Африканской Республике 24 ноября. Уже через неделю он распространился по миру. В 24 странах, включая большую часть Западной Европы и США, зафиксировали случаи заболевания, по данным Всемирной организации здравоохранения. Производители вакцин от коронавируса изучают, насколько они эффективны против этого штамма. Обещают через месяц сообщить результаты.

Что такое Omicron и откуда он взялся

Вирус Covid-19 постоянно мутирует, так возникают его новые штаммы. В ВОЗ озвучили одну из теорий возникновения варианта B.1.1.529 или Omicon. Его источником может быть пациент с ослабленным иммунитетом, полностью не излечившийся от предыдущего варианта Covid-19. Вирус долгое время был в организме человека и успешно мутировал.

Автор: Getty Images
  Компьютерное изображение варианта коронавируса Omicron, или B.1.1.529
Компьютерное изображение варианта коронавируса Omicron, или B.1.1.529

"Вероятно, вирус скрывался и эволюционировал в теле одного человека с иммунной системой, подавленной, например, из-за вируса иммунодефицита. В таком случае иммунная система достаточно сильна, чтобы бороться с коронавирусом. Но не полностью, чтоб уничтожить. Так вирус остается в человеке многие месяцы, непрерывно размножаясь. С каждой копией себя он получает мутацию, которая улучшает защиту от антител. Это игра в кошки-мышки, где иммунный ответ преследует, а вирус работает на улучшение", - говорит Тревор Бедфорд, вирусолог, профессор центра исследования рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле в США.

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Он добавляет, что появление штамма напоминает об опасности мутаций у людей с ослабленным иммунитетом. Миллионы людей в ЮАР, где впервые обнаружили Omicron, инфицированы ВИЧ и не принимают лекарства от иммунодефицита.

Чем отличается от других штаммов коронавируса

Omicron беспокоит ученых, потому что сильно отличается от первоначального, для борьбы с которым разработали нынешние вакцины. У него длинный список генетических изменений - 50. Из них 32 содержатся в шипах белка, с помощью которого вирус проникает в человека, он же является мишенью для вакцин, пишет BBC.

"Шипы вируса связываются с рецепторами наших клеток, а затем резко меняют форму, сворачиваясь сами по себе, - говорится в объяснении издания Medical Xpress. - Это дает возможность вирусу сливать свою мембрану с мембранами клеток человека и проникать внутрь. Старые шипы Covid-19 иногда преждевременно меняли форму и распадались, прежде чем вирус успевал связаться с человеческими клетками. Это замедляло распространение вируса. Изменение формы белка ускоряет распространение вируса и усложняет работу иммунной системы, которая каждый раз идентифицирует новую форму. То, что шипы в новых штаммах менее подвержены преждевременному распаду, делает вирус более заразным".

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Omicron может быть в шесть раз более заразным, чем Delta, считает биолог Ульрих Эллинг.

"Этот штамм лучше избегает реакций иммунной системы, чем предыдущие мутации. Количество его мутаций означает, что это суперштамм", - говорит профессор Агнешка Шустер-Цесельская с кафедры вирусологии и иммунологии университета Марии Кюри-Склодовской в польском Люблине.

Эффективны ли вакцины

Сейчас у ученых нет данных, утверждающих, что вакцины неэффективны против Omicron. Больше информации специалисты ожидают получить в ближайшие две-три недели. В то же время все признанные ВОЗ вакцины были эффективны против штаммов Alpha, Вeta, Gamma и Delta.

Даже если новый штамм более заразен, тяжело болеть будут прежде всего невакцинированные

"Это не катастрофа. Заявления некоторых коллег, что "это ужасно", сильно преувеличены, - говорит микробиолог Калум Сэмпл, консультирующий британское правительство. - В любом случае вакцины защитят от тяжелого течения, хотя не гарантируют, что человек не заболеет вообще. Даже если новый штамм более заразен, тяжело будут болеть прежде всего неакцинированные, как это было до сих пор".

Автор: Bloomberg
  Медик готовится ввести дозу вакцины в городке Эголи, ЮАР, 30 ноября
Медик готовится ввести дозу вакцины в городке Эголи, ЮАР, 30 ноября

Omicron может побуждать страны быстрее вводить обязательную третью бустерную дозу вакцины. Версии всех основных мировых вакцин уже тестируют на противодействие этому штамму. В случае необходимости усовершенствованные препараты попадут на рынок значительно быстрее, чем первые вакцины.

"Есть публикации в журнале Nature об изучении искусственных мутаций коронавируса. Все возможные изменения включили в эти исследования, чтобы сделать вирус лабораторным способом самым плохим, какой только возможен. Оказалось, вакцины Pfizer и Moderna эффективны против этих самых сложных и опасных мутаций, - говорит профессор Петр Куна польскому Newsweek. - Призываю привиться до Рождества, пока новый штамм до вас не дошел".

Автор: Reuters
  Доказательная медицина считает вакцинацию лучшим противодействием распространению нового штамма
Доказательная медицина считает вакцинацию лучшим противодействием распространению нового штамма

"У вакцинированных быстро пропадает вирус из дыхательных путей и примерно через два-три дня они перестают быть опасными для окружающих. В этом отношении провели три больших исследования. Два в Великобритании и один в Испании. На их основе показали, что вакцины снижают передачу коронавируса", - говорит профессор Агнешка Шустер-Цесельская.

Какие симптомы

Заражение Omicron сопровождают следующие симптомы, по предварительным данным: сильная усталость, учащенное сердцебиение, высокая температура и ломота в теле. Утрата обоняния и вкуса для штамма не характерны.

В ЮАР пока не сталкивались с осложнениями во время болезни. А усталость и ломота чаще бывают у молодых пациентов, чем у пожилых.

Некоторые данные свидетельствуют, что новый штамм повышает риск повторного заражения. Те, кто уже болел, могут легче повторно заразиться.

Как реагирует Украина

В Украине на 2 декабря случаев заражений штаммом Omicron не фиксировали. Минздрав заявил о намерении ввести обязательную самоизоляцию на 14 дней для украинцев, проведших в странах с зафиксированным новым штаммом более семи дней. Новый штамм, кроме Африки, был обнаружен также в Западной Европе, США, Гонконге, Израиле.

Автор: Washington Post
  Карта распространения штамма Omicron по миру
Карта распространения штамма Omicron по миру

"Украинцы по приезду из стран, где обнаружили Omicron, должны будут пройти самоизоляцию. Пока неизвестно, вызывает ли штамм более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования фиксировали у молодых людей, студентов, обычно имеющих легкое течение", - сообщили в Минздраве.

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По-прежнему эффективными профилактическими мерами против вируса остаются защитные маски, отслеживание контактов, соблюдение дистанции и вакцинация.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм.

Новые штаммы коронавируса появляются из-за низкого уровня вакцинации, заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

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