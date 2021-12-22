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среда, 22 декабря 2021 04:06

Штамм Omicron станет доминирующим в Европе

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Штамм Omicron станет доминирующим в Европе
Штамм Omicron "захватывает" Европу. Фото: Укринформ

Штамм Omicron обнаружили по меньшей мере в 38 из 53 стран Европейского региона. В некоторых странах этот вариант является доминирующим.

Об этом пишет Reuters.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что всплеск случаев заболевания Omicron подтолкнет европейские системы здравоохранения "до предела".

"Мы видим, что надвигается очередной шторм. В течение нескольких недель Omicron будет доминировать в большинстве стран Европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к границе", - сказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

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"Огромное количество новых инфекций Covid-19 может привести к увеличению количества госпитализаций и массовых сбоев в работе систем здравоохранения и других критически важных служб", - отметил он.

Новый штамм коронавируса Omicron впервые обнаружили в Южно-Африканской Республике 24 ноября. Уже через неделю он распространился по миру.

Его источником может быть пациент с ослабленным иммунитетом, полностью не излечившийся от предыдущего варианта Covid-19. Вирус долгое время был в организме человека и успешно мутировал.

Omicron беспокоит ученых, потому что сильно отличается от первоначального, для борьбы с которым разработали нынешние вакцины.

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