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воскресенье, 26 декабря 2021 03:30

Omicron может вызвать еще одну волну заболеваемости в Украине - эпидемиолог

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Omicron может вызвать еще одну волну заболеваемости в Украине - эпидемиолог
Есть все шансы получить еще один серьезный рост заболеваемости, связанный теперь с Omicron

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк заявила, что штамм Omicron может вызвать еще одну волну заболеваемости в Украине.

"Оmicron уже зафиксировали в Украине и ничего здесь непредсказуемого нет, поскольку штамм очень быстро распространяется, границы у нас не закрыты, люди ездят, общаются. В любом случае, риски привезти-вывезти этот штамм из страны однозначно есть. Потому на сегодняшний день его уже зафиксировал Центр общественного здоровья. Соответственно, можем заключить, что штамм в Украине есть, а вот в каком количестве, мы пока точно не знаем. Мне кажется, что доминирует "Дельта", но не исключено, что мы получим следующую волну, вызванную "Омикроном", — отметила медик в интервью ТСН.

Сояк также объяснила, может ли "Омикрон" вытеснить "Дельту".

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"Конечно, чисто теоретически "Омикрон" может вытеснить "Дельту" и даже должен ее вытеснить. Поскольку та активная прослойка населения, которая общается, находится в общественных местах, офисах и так далее, уже переболела штаммом "Дельта" или болеет сейчас. И во всех новых случаях, конечно, будет преобладать штамм "Омикрон", если он у нас вызовет вспышку. И я думаю, что нет повода этой вспышке не быть. Наши карантинные меры не сильно отслеживаются и контролируются. Уровень вакцинации достаточно низкий. Поэтому есть все шансы получить еще один серьезный рост заболеваемости, связанный теперь с "Омикроном", — подытожила она.

Ученые назвали некоторые новые симптомы штамма Omicron, на которые нужно обратить внимание. Заболевшие люди заметили несколько других симптомов, которые обычно не связаны с Covid-19.

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