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пятница, 24 декабря 2021 23:28

Штамм Omicron имеет симптомы, которые легко спутать с другими заболеваниями

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Штамм Omicron имеет симптомы, которые легко спутать с другими заболеваниями
Рассказали о симптомах штамма Omicron. Фото: Reuters

Ученые назвали некоторые новые симптомы штамма Omicron, на которые нужно обратить внимание.

Заболевшие люди заметили несколько других симптомов, которые обычно не связаны с Covid-19 - появление тошноты и потеря аппетита, сообщает Express.

Симптомы коронавируса обычно включают в себя высокую температуру, непрерывный кашель, потерю или изменение вашего обоняния или вкуса.

В более тяжелых случаях наблюдалась рвота. Также характерными признаками этого штамма являются кашель, усталость, заложенность носа и насморк.

Однако единственный точный способ подтвердить заражение коронавирусом – это ПЦР-тест.

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Предыдущие исследования показали, что Omicron оказывается менее опасным, чем волна Delta, у больных на 40 – 70% меньше шансов попасть в больницы, а люди зараженые этим штаммом на 15 – 20% реже нуждаются в госпитализации.

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