Украина теряет доступ к международным финансовым рынкам

Казахстан до весны ограничил экспорт картофеля и моркови. Фото: pixabay.com

Главной геополитической новостью уходящей недели были беспорядки в Казахстане и введение в страну сил Организации договора о коллективной безопасности. Как эти события сказались на украинской экономике, рассуждают эксперты Киевской школы экономики.

Об этом дискутировали в итоговом еженедельном радиоэфире 14 января.

Прямыми последствиями дестабилизации будут изменение цены на нефтяной газ, перебалансирование поставок LPG. В Казахстане газ подорожал в нашем эквиваленте с 3,25 грн/л до 5 грн/л. Его будут пытаться придержать, то есть, Украина будет получать меньше.

Выступление Токаева и назначение нового премьера страны существенно повлияет на инвестиционные амбиции банка Kaspi. Он недавно выходил на украинский рынок и покупал БТАбанк и собирался купить "Розетку".

Подорожают продукты, по меньшей мере, картофель, морковь и крупный и мелкий рогатый скот, так как Казахстан ограничил экспорт этих продуктов.

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Однако эксперты указывают и на неочевидные последствия: на фоне активизации внешних угроз украинцы становятся все более благосклонными к НАТО. События в Казахстане, Беларуси, наращивание военного присутствия России у украинских границ вынуждают все большее число граждан склоняться к необходимости вступления в Альянс. Таковых стало 40% по результатам опроса Института социологии при Академии наук.

"Тема Казахстана отходит на второй план. Ее вытесняют заявление россиян о наступлении на Украину, кибератака на наши сайты, предупреждение США о подготовке провокации РФ против Украины для того, чтобы сфабриковать привод для военного вторжения, – говорит Михаил ДЕМКИВ, эксперт по фондовым рынкам, финансовый аналитик компании ICU.

В результате украинские еврооблигации теряют в цене каждый час. Фактически Украина потеряла доступ к международным финансовым рынкам. Если в прошлом году планировалось привлечь $2 млрд для финансирования бюджета 2022-го, то сейчас не приходится говорить о займах на рыночных условиях.

Если геополитический риск существенно не снизится, Минфин сможет занимать только у МВФ".

Цена самых "коротких" бумаг с погашением в этом году потеряла 2,8%, согласно котировкам в агентстве Bloomberg. Ставка за ними подскочила почти до 20%".

Остается надеяться, что это была паника одного дня, которая с начала следующей недели сойдет на нет.

В Украине быстро вырос курс доллара. Утром 14 января в обменниках американская валюта подорожала на 30–40 коп. по сравнению с предыдущими сутками – в среднем до 28,1 грн/$. Гривна падает из-за проблем с энергоносителями и рисков военной агрессии со стороны России, объяснил Gazeta.ua финансовый аналитик Андрей Шевчишин.