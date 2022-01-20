Нацбанк повысил учетную ставку

Учетная ставка НБУ выросла на 1 процент. Фото: pixabay.com

20 января Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10% годовых.

Регулятор таким образом пытается вернуть инфляцию к 5-процентной (+/- 1 п.п.) цели и удержать под контролем инфляционные ожидания.

На декабрь 2021 года потребительская инфляция в годовом исчислении составила 10%.

В прошлом году она находилась выше целевого диапазона определенного Основными принципами денежно-кредитной политики, но отклонилась от него более существенно, чем прогнозировалось.

"Фактическая потребительская инфляция в декабре 2021 года оставалась выше прогноза, опубликованного в октябрьском Инфляционном отчете. Это, прежде всего, обуславливалось усилением влияния вторичных эффектов от удорожания энергоносителей и других производственных затрат на широкий спектр товаров и услуг. Кроме того, стремительное замедление инфляции в конце года сдерживало усиление военного напряжения на границах с Россией, что негативно повлияло на ожидания населения, бизнеса и инвесторов.

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Ускорение инфляции в 2021 году было общемировой тенденцией, обусловленной, прежде всего, быстрым восстановлением экономической активности после коронакризиса на фоне нарушений цепей снабжения, связанных с карантинными ограничениями. Это, в частности, привело к удорожанию энергоносителей, сырья и комплектующих. Дополнительное давление на цены также приводило к усилению мер борьбы с выбросами вредных веществ. Ответные глобальные факторы влияли и на ускорение инфляции в Украине.

С другой стороны, инфляцию в Украине подпитывали и внутренние факторы. Среди них – устойчивый потребительский спрос, который поддерживали рост доходов населения и улучшение потребительских настроений, а также увеличение производственных затрат, в частности, на оплату труда", - объясняют в НБУ.

Учетная ставка – процент, по которому центробанк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. С 10 декабря 2021 года учетная ставка составила 9%. Чем она меньше, тем больше возможностей у банков снижать проценты по кредитам. В марте 2019-го учетная ставка составила 18% годовых. В июне 2020-го НБУ снизил ее до 6%. Это был самый низкий уровень истории независимости.