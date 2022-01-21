Стоимость Bitcoin упала до минимума за полгода

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 99
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 1143
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
1 Просмотров: 837
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
1 Просмотров: 1377
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 6930
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 2007
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1872
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1539
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 540
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 684
Фото
Все фото
6
10
3
18
6
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Видео
Все видео
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4590
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1926
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5049
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 9
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
пятница, 21 января 2022 16:10

Стоимость Bitcoin упала до минимума за полгода

1 Комментировать
Стоимость Bitcoin упала до минимума за полгода
Bitcoin упал, снизились котировки и других криптовалют. Фото: ixbt.com

Стоимость криптовалюты Bitcoin в пятницу, 21 января, упала до 38 536 долларов. Это - самая низкая цена с начала августа 2021 года.

Снизились котировки и других криптовалют на рынке – Binance Coin, Cardano, Solano. Криптовалюта Ethereum торгуется с отметкой 2900 долларов (-7,6%), об этом свидетельствуют данные Coingecko.

Вместе с тем, падение не коснулось стейблкоинов - цифровых денег, которые привязаны к курсу доллара или евро. Третья крупнейшая цифровая валюта рынка Tether выросла на 0,6%, а USD Coin – на 0,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Казахская криптовалюта обрушилась в 300 раз из-за событий в стране

Ниже $40 тысяч биткоин опускается уже второй раз в течение месяца (10 января был зафиксирован курс $39,7 тыс.), но это абсолютный минимум более чем за полгода. В последний раз стоимость первой криптовалюты настолько сильно снижалась 5 августа 2021 года.

Общая капитализация рынка сократилась за сутки на 7,1% до 1,95 трлн дол.

В 2021 году участники мирового рынка криптоиндустрии привлекли в отрасль рекордные $30 млрд в виде венчурных инвестиций. Это больше, чем было вложено за все годы существования криптовалютной сферы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стоимость Bitcoin упала до минимума за полгода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 75327
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 11646
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 3 Просмотров: 11223
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель Просмотров: 10791
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
3
 Просмотров: 8820
Экономика
МВФ выделит $50 млрд на экологию, часть должна получить и Украина
МВФ выделит $50 млрд на экологию, часть должна получить и Украина Просмотров: 72
Метинвест прогнозирует рост продаж оцинковки в Украине на 20-25%
Метинвест прогнозирует рост продаж оцинковки в Украине на 20-25% Просмотров: 90
Монобанк анонсировал котоматы. Призывает придумать им имена
Монобанк анонсировал котоматы. Призывает придумать им имена Просмотров: 387
Разворовывание в Приватбанке: США подали четвертый иск против Коломойского
Разворовывание в Приватбанке: США подали четвертый иск против Коломойского Просмотров: 513
Рада закупила у россиян элитных авто на десятки миллионов
Рада закупила у россиян элитных авто на десятки миллионов Просмотров: 2277
Больше всего комментируют
11
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
8
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
4
ГБР обжалует меру пресечения Порошенко
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Голосов: 90
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть