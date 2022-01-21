Стоимость Bitcoin упала до минимума за полгода

Bitcoin упал, снизились котировки и других криптовалют. Фото: ixbt.com

Стоимость криптовалюты Bitcoin в пятницу, 21 января, упала до 38 536 долларов. Это - самая низкая цена с начала августа 2021 года.

Снизились котировки и других криптовалют на рынке – Binance Coin, Cardano, Solano. Криптовалюта Ethereum торгуется с отметкой 2900 долларов (-7,6%), об этом свидетельствуют данные Coingecko.

Вместе с тем, падение не коснулось стейблкоинов - цифровых денег, которые привязаны к курсу доллара или евро. Третья крупнейшая цифровая валюта рынка Tether выросла на 0,6%, а USD Coin – на 0,9%.

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Ниже $40 тысяч биткоин опускается уже второй раз в течение месяца (10 января был зафиксирован курс $39,7 тыс.), но это абсолютный минимум более чем за полгода. В последний раз стоимость первой криптовалюты настолько сильно снижалась 5 августа 2021 года.

Общая капитализация рынка сократилась за сутки на 7,1% до 1,95 трлн дол.

В 2021 году участники мирового рынка криптоиндустрии привлекли в отрасль рекордные $30 млрд в виде венчурных инвестиций. Это больше, чем было вложено за все годы существования криптовалютной сферы.