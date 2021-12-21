Мировая криптоиндустрия привлекла рекордные инвестиции за всю историю

Криптоиндустрия привлекла рекордные $30 млрд. венчурных инвестиций. Фото: Mind.ua

В 2021 году участники мирового рынка криптоиндустрии привлекли в отрасль рекордные $30 млрд в виде венчурных инвестиций. Это больше, чем было вложено за все годы существования криптовалютной сферы, сообщает Bloomberg.

Последний рекорд был гораздо скромнее: в 2018 году отрасль привлекла около $8 млрд инвестиций.

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Рынок криптовалюты значительно возрос и больше не ограничивается одним биткоином, заявил генеральный партнер компании венчурного капитала Blockchain Capital Спенсер Богарт. Эксперт напомнил о появлении сектора децентрализованных финансов (DeFi), отрасли децентрализованных игр (GameFi), невзаимозаменяемых токенов (NFT) и других криптовалютных направлений.

Объясняя рекорд 2021 года, Богарт акцентировал на том, что сейчас инвесторов интересуют прежде всего новые варианты использования цифровых активов.

В ноябре капитализация мирового рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 трлн.

В сентябре Верховная Рада легализовала виртуальные активы. Владельцы криптовалют теперь смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.