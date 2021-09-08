Рада легализовала криптовалюту в Украине

Криптовалюти получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде. Фото: pixabay.com

Верховная Рада легализовала виртуальные активы. Владельцы криптовалют смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Законопроект, регулирующий отрасль криптовалют, поддержали во втором чтении 276 нардепов. Он определяет понятие и правовой статус виртуального актива.

"Легализация необходима, чтобы дать криптокомпаниям прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобную работу с регулятором и выгодное налогообложение. В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет миллиард гривен. Но он находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

После подписания закона президентом криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде. Будущим регулятором рынка виртуальных активов станет Минцифра. В отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам. Также планируют создать новый регулятор - Национальную службу по регулированию оборота виртуальных активов.

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Национальный банк поддержал идею легализации криптовалюты в Украине. Страна получит поступления в бюджет от налогов, которые будут платить криптокомпании. Компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций, поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой. Увеличение количества людей, которые рассчитываются криптовалютой, приведет к увеличению объема операций, что будет снижать стоимость транзакций.