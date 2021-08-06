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пятница, 06 августа 2021 15:29

Украинцы смогут легально рассчитываться криптовалютой

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Украинцы смогут легально рассчитываться криптовалютой
Компании в Украине будут предоставлять услуги для таких конвертаций. Фото: pixabay.com

Украина готовится легализовать криптоактивы и виртуальную гривну.

Соответствующий законопроект уже готовят ко второму чтению в парламенте, заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, передает "Минфин".

"Владельцы криптовалюты получат ряд преимуществ. С появлением законодательного регулирования этой сферы, можно будет защитить свое состояние в виртуальных активах. Криптовалюта не станет средством платежа, однако будут допустимы операции эквайринга. Сегодня законодательство в Украине не позволяет и расчет долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки. При оплате происходит мгновенная конвертация валют", - сказал он.

Компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций, поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой. Увеличение количества людей, которые рассчитываются криптовалютой, приведет к увеличению объема операций, что будет снижать стоимость транзакций.

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Национальный банк поддержал идею легализации криптовалюты в Украине. Она определит правовой статус виртуальных активов и предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка. В случае легализации Украина получит поступления в бюджет от налогов, которые будут платить "криптокомпании". Будущим регулятором рынка виртуальных активов станет Минцифра.

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