В Украине легализуют криптовалюту

Национальный Банк поддержал идею легализации криптовалюты в Украине. Фото: pexels.com

Национальный Банк поддержал идею легализации криптовалюты в Украине. Она определит правовой статус виртуальных активов и предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка.

В случае легализации Украины получит поступления в бюджет от налогов, которые будут платить "криптокомпании". Будущим регулятором рынка виртуальных активов должна быть Минцифра. Бизнес сможет работать официально и защищать собственные виртуальные активы от злоупотреблений или мошенничества, сообщается в Telegram-канале НБУ.

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В декабре 2020-го в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект "О виртуальных активах". Именно этот документ должен легализовать криптовалюту в Украине. Также в Нацбанке отметили, что называть "крипту" валютой некорректно.

"Ее правовая природа сложнее такие понятия, как денежные средства, валюта, валютная ценность, законное платежное средство, электронные деньги, ценные бумаги, денежный суррогат и тому подобное. Даже в мире до сих пор нет единого определения. Ее считают и "товаром", и "платежным средством", и "инвестиционным активом", "отдельным видом ценных бумаг" и т.д.", - добавили в НБУ.

В США обсуждают, стоит создать электронный доллар.