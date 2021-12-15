Евросоюз расширит санкции против России в случае нападения на Украину - Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляен предупредила Россию о последствиях агрессии. Фото: Reuters

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен готова усилить и расширить санкции против России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Она об этом написала в Twitter.

"ЕС полностью поддерживает Украину в условиях российской агрессии. Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут стоить России дорого. Мы можем увеличить и расширить уже существующие санкции или одобрить новые, если это потребуется", - указала она.

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Урсула фон дер Ляйен председательствует на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Завтра его посетит президент Владимир Зеленский.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае военного вторжения России обсуждается строгий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT. Под санкции может попасть также окружение Путина, энергетические компании и российский государственный долг.