"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ

Завтра депутаты встретятся в сессионном зале. Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний две недели подряд.

Об этом сказал спикер Руслан Стефанчук в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

"Рад всех видеть. После затяжного перерыва Верховная Рада собралась на согласительный совет", - сказал присутствующим председателям фракций и групп.

Депутаты завершат нынешнюю сессию. Через неделю откроют следующую.

Covid-19 болеют 11 нардепов и 34 сотрудника аппарата, сказал спикер. Призвал всех вакцинироваться и соблюдать дистанцию.

"В последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину. Международная изоляция России усилилась настолько, что российские депутаты серьезно размышляют над признанием так называемых ДЛНР.

Есть рецепт для наших соседей - предлагаю сосредоточиться на собственных их проблемах и не омрачать себя мифом "собирания земель". Чтобы иметь международную поддержку и признание, следует беспокоиться, прежде всего, об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Мой совет - действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения. А посягать на территориальную целостность соседних государств - это путь в бездну", - заявил Стефанчук.

Также добавил, что украинский парламент ответит достойно.

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Стефанчук предложил безотлагательно зарегистрировать и принять постановление ВР об обращении к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ.

"Которые она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины", - сказал он.

Постановление парламент рассмотрит во вторник.

Также попросил поддержать законопроект об отсрочке на один год введения только электронной формы документооборота. "Потому что никто не знает, как будет разворачиваться ситуация. Поэтому нужно оставить и бумажную форму документооборота", - объяснил спикер.

В феврале депутаты должны утвердить повестку дня седьмой сессии.

Депутаты хотят встретиться с министром обороны Алексеем Резниковым.

"Должны внутриполитические дрязги и сведение счетов в борьбе за рейтинги и власть отбросить далеко назад", - сказала вице-спикер Елена Кондратюк.

Заявила, что главным вопросом повестки дня должна стать национальная безопасность и оборона. Предложила провести внеочередное закрытое заседание ВР по поводу опасности полномасштабного вторжения РФ.

"Необходимо скоординировать деятельность парламента, правительства и президента для четкого реагирования на любое развитие событий. Каждый институт должен знать, что и как он должен делать для того, чтобы агрессор не смог воспользоваться растерянностью и нескоординированностью действий всех ветвей власти.

Должны доказать Российской Федерации, что ей не удастся дестабилизировать ситуацию изнутри", - сказала.

РФ может начать новый виток агрессии против Украины 20 февраля. Тогда в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры и завершаются российско-белорусские учения на границе Украины, заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.