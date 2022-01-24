В кабинете спикера собирают Резникова и Кулебу

Фракция "Слуга народу" инициирует проведение закрытой рабочей встречи по национальной безопасности и обороне.
Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
На встречу хотят пригласить руководство Верховной Рады, министров обороны Алексея Резникова и иностранных дел Дмитрия Кулебу и глав фракций и групп.
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Встречу планируют на вторник, 25 января, в 09:00. в кабинете спикера.
Завтра депутаты впервые в этом году соберутся на пленарное заседание.
25 января Верховная Рада рассмотрит обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ.
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