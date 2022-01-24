"Что у вас в тарелке?" - канал "Рада" привел "слугу народа" в столовую

Телеканал "Рада" начал эфиры из буфета парламента.

В понедельник утром за кофе показали народного депутата от "Слуга народа" Олега Дунду. Программу назвали "Кофе с депутатом".

Ведущая канала сидела с депутатом за столом.

На вопрос: "Как начинается утро Олега Дунды?" нардеп ответил: "Как и у всех из бутылки... чашки кофе. Где-то в восемь утра. А потом ребенка в школу и в Верховную Раду".

"Что у вас в тарелке?", – продолжила ведущая.

"Завтрак мне готовит любимая жена. В тарелке – яйца. Может с беконом, салом", - рассказал "слуга".

Олег Дунда избирался по округу в Киевской области.

Нардеп сказал, что с завтрашнего дня в сессионном зале будет "работать упорно".

"Будут рассматриваться в том числе мои законопроекты по двойному гражданству. Регулировать возможность украинцам иметь двойное гражданство. По неофициальному подсчету таких около четырех миллионов", - заявил.

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"Где познакомились с женой?", – спросила ведущая.

"На работе. Она пришла ко мне по делам, так и завязалось", – ответил депутат.

Телеканал "Рада" начал тестовое вещание в новому формате 15 декабря. Официальный старт анонсируют на 25 января, в день рождения президента Владимира Зеленского.

Каналом занимается бывший продюсер связанных с нардепом с ОПЗЖ Виктором Медведчуком телеканалов "112 Украина" и NewsOne Алексей Семенов.

Верховная Рада должна собраться на очередное заседание 25 января. Депутаты встречались в сессионном зале 17 декабря. Сегодня главы фракций и групп соберутся на Согласительный совет. Вечером запланировано заседание фракции "Слуга народа".