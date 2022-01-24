После праздников разница в рейтингах между Зеленским и Порошенко уменьшилась

Поддержка Порошенко выросла, сообщили социологи. Фото: Getty Images

Между президентом Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко 2,6% разницы в рейтинге политиков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января.

За Зеленского проголосовали бы 23,5% среди определившихся с выбором. За Порошенко – 20,9%.

В ходе опроса в декабре за Зеленского проголосовали бы 26,2%, за Порошенко – 16,7% опрошенных. То есть разница была 9,5%.

За лидера "Батьківщина" Юлию Тимошенко в январе проголосовали бы 11,8%, главу партии "Сила і честь" Игоря Смешко – 9,6%, сопредседателя парламентской фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – 9,3%.

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В то же время наблюдается снижение поддержки бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (с 8,1% до 5%) и лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока (с 3,1% до 1,1%).

Социологи опросили по телефону 1205 респондентов во всех регионах Украины кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019-го за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.