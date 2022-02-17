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четверг, 17 февраля 2022 10:53

Зеленский рассказал о попытках разговора с Путиным

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Зеленский рассказал о попытках разговора с Путиным
Попытки связаться с Путиным были и в феврале, рассказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках связаться с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы нового витка российской агрессии. Был запрос в администрацию российского президента.

Ответ Зеленского опубликовали "РБК-Україна".

"Время от времени Украина как страна ответственная в любые моменты рисков эскалации, информации по этим рискам, по стягиванию войск и тому подобное делает официальный запрос в администрацию президента РФ", - рассказал Зеленский.

В феврале тоже был такой запрос.

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Зеленский заявил, что "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".

"Телефонный разговор никто не подтверждает. Многие страны предлагают свои площадки. Мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Также и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в разных форматах договоренностей, в разговоре с РФ", - сообщил президент.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет говорить с Путиным о проведении в Анкаре или Стамбуле встречи с ним и Зеленским.

В декабре прошлого года Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией по поводу конфликта на Донбассе не только в "нормандском формате". Сказал о варианте трехстороннего формата с участием США. Путин готов к разговору, заявили после этого в Кремле.

Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.

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