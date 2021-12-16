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четверг, 16 декабря 2021 14:19

Встреча Путина с Зеленским: Кремль заявил о готовности

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Встреча Путина с Зеленским: Кремль заявил о готовности
В России говорят, что заинтересованы в диалоге с Украиной. Фото: pixabay.com

Президент страны-агрессора России Владимир Путин открыт к диалогу и готов провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Но ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет, но президент РФ открыт для диалога, ориентированного на достижение результатов", – сказал Песков.

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Украина готова к любому формату диалога с Россией, в частности, к прямым переговорам, заявил Владимир Зеленский в Брюсселе после саммита "Восточного партнерства".

Как пример он привел Армению и Азербайджан, которые смогли договориться о прямых переговорах. Президенты Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились для этого в Брюсселе. По словам Зеленского, между ними была "теплая встреча".

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