Эрдоган будет звать Путина на встречу с Зеленским в Турции

Эрдоган хочет провести трехстороннюю встречу в своей стране. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет говорить с президентом России Владимиром Путиным о планах провести в Анкаре или Стамбуле встречу с ним и президентом Владимиром Зеленским.

Эрдоган говорит, что Зеленский поддерживает идею проведения трехсторонней встречи, передает Hürriyet.

"В случае положительного отношения Путина к этому вопросу, надеюсь, мы сможем организовать такую ​​встречу в Стамбуле или Анкаре. К тому же я хочу узнать мнение Путина во время телефонного разговора", - отметил он.

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Турецкий президент добавил, что "настоящая война в регионе - нехороший знак".

Президент Украины Владимир Зеленский согласен встретиться с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Турции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, "был положительный отклик" Путина приехать в Турцию после Китая.