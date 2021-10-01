Зеленский направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительную телеграмму главе Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР.
Об этом сообщили в посольстве Китая в Украине, пишет "Укрінформ".
"В поздравительной телеграмме президент Зеленский высоко оценивает значительные успехи китайского народа в построении сильного, свободного, богатого государства, противодействии климатическим изменениям, модернизации общества и создании инновационной экономики", - сообщили.
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Зеленский заявил, что Украина ценит отношения с Китаем и настроена совместными усилиями способствовать наполнению украинско-китайского взаимодействия новым практическим содержанием.
Также он пожелал Китаю процветания, а дружественному китайскому народу - стабильности и мира.
1 октября во Китае отмечают образование КНР.
В июле на сайте китайской агентства новостей "Синьхуа" появилось сообщение, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой.
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