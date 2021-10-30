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воскресенье, 31 октября 2021 00:16

Заместителя Ермака проверяют на конфликт интересов из-за форума "Украина 30"

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Заместителя Ермака проверяют на конфликт интересов из-за форума &quot;Украина 30&quot;
За организацию форумов "Украина 30" платили более 30 компаний, в том числе Рината Ахметова и Юрия Косюка. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Нацагентство по предотвращению коррупции проверяет действия заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК, пишет "Громадське".

Речь идет о вероятном конфликте интересов в организации форумов "Украина 30". Их организовала компания жены Тимошенко.

После мониторинга НАПК обещает предоставить информацию о наличии или отсутствии конфликта интересов заместителя Андрея Ермака.

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В сентябре СМИ сообщили, что форумы президента Владимира Заленского "Украина 30" проводила фирма семьи руководителя ОП Кирилла Тимошенко. А оплатили их олигархи.

В офисе Зеленского тогда объяснили, что на мероприятиях должен был быть модератор, "который был бы не просто глубоко в темах, а организовал бы эффективное сотрудничество десятков разных институтов". Там отметили, что Кирилл Тимошенко "профессионально отработал этот глобальный проект".

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