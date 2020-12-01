"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом

Фото: Валерий Шмаков

Ирину Гримак от "Европейской солидарности" избрали председателем Львовского областного совета 8-го созыва. Впервые в истории Львовский облсовет возглавила женщина. Однако, депутаты от "Свободы" заявили о "коррупционный внешнее воздействии" во время тайного голосования.

"Все депутаты голосовали разными отметками. Ни один нормальный человек не будет ставить отметки W, О, или V с точечкой в ​​верхнем углу", - говорит участник счетной комиссии от "Свободы" Эдуард Леонов после объявления результатов.

По мнению его коллеги по партии Ирины Сех, "персональные знаки" должны подтвердить перед "заказчиками голосования", что именно тот депутат проголосовал "правильно". Свободовцы заявили о намерении обратиться в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львов не будет вводить локдаун

Председателя совета выбирали из двух претендентов. Фракция ВО "Свобода" предлагала Иосифа Сытника. За него проголосовало 5 депутатов, тогда как за Ирину Гримак - 61.

Участие в тайном голосовании приняли 82 депутата из 84. Не поддержали ни одного из кандидатов 13 депутатов. Три бюллетеня признаны недействительными.

Ирина Гримак поблагодарила депутатов за доверие.

"Это всегда меня будет вдохновлять и давать силу двигаться вперед. Хочу поблагодарить и тех, кто голосовал против. Это меня будет стимулировать к развитию и свершениям. Уверяю вас - за пять лет вы Львовщину не узнаете! В ее процветании, благосостоянии и стабильности", - заявляет она.

По словам Гримак, цель ее команды - это проевропейский вектор, евроинтеграция, вступление в НАТО и благосостояние каждого жителя.

Ирина Гримак - родилась в 1981 году во Львове.С 2000 до 2015-го работала во Львовском городском совете на различных должностях, в частности, в управлении земельных ресурсов, заместителем председателя в нескольких райадминистрациях, два года - председателем Железнодорожной райадминистрации. С 2015-2019 гг занимала должность заместителя председателя Львовской облгосадминистрации. Замужем. Воспитывает сына.