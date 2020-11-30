Львов не будет вводить локдаун

Рождество во Львове. Фото: pinterest.com

Во Львове отказываются вводить локдаун на праздники.

В городе в этот период "особая атмосфера", заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера в Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут ", - сказал Садовый.

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Также он отметил, что тотальный карантин может нанести удар по экономике города.

"По стране нужно смотреть, где какая готовность. Если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова - надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию", - отметил Садовый.

Во Львовской области с начала пандемии обнаружили 46 078 больных. Из них выздоровели - 29 068 человек, 1236 - умерли.