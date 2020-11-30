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понедельник, 30 ноября 2020 16:49

"Это провал" - рассказали об эффективности правительства Шмыгаля

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&quot;Это провал&quot; - рассказали об эффективности правительства Шмыгаля
7% принятых правительственных законов - это провал законодательной работы правительства. Фото: КМУ

Верховная Рада приняла лишь 7% законопроектов, зарегистрированных Кабмином Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"Комитет избирателей Украины проанализировал показатели законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля в первые девять месяцев работы. Всего за период из 5 марта по 30 ноября, правительством было подано в Верховную Раду 166 проектов законов. Из них приняли (стали действующими законами) - 12 проектов. Таким образом производительность работы правительства за первые девять месяцев работы составила всего 7%", - заявляют в КИУ.

С 12 правительственных законов половина - это ратификация соглашений, голосование за которые часто являются техническим вопросам и имеет поддержку различных фракций ВР, отмечают в КИУ.

"Приняли правительственные законопроекты об обеспечении питания военнослужащих, по производству электрической энергии из альтернативных источников энергии, по предотвращению распространения коронавирусной болезни, о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов".

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Показатели успешности законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля ниже, чем у Кабмина Алексея Гончарука. Так, правительством Гончарука за период с 29 августа 2019 по 4 марта 2020-му подали 138 законопроектов, 31 из которых стали действующими законами.

Также показатели правительства Шмыгаля ниже, чем у правительства Владимира Гройсмана в первые девять месяцев работы. За период с 15 апреля по 15 декабря 2016 правительство зарегистрировало 200 проектов законов, из которых приняли 60.

"7% принятых правительственных законов - это провал законодательной работы Кабинета министров. Но это вопрос не только к правительству, но и к монобольшинству, депутаты которой часто подменяют собой работу правительства. В частности, это проявилось во время пандемии коронавируса, когда вместо поддержки правительственных документов Совет сосредоточилась на принятии собственных законодательных инициатив. Такие низкие показатели поддержки правительственных законов является системной проблемой, которая не способствует нормальной работе ни правительства, ни Верховной Рады ", - объяснил председатель КИУ Алексей Кошель.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пожаловался, что в парламенте не выполняют его поручений. Об этом он сказал на согласительном совете в понедельник.

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