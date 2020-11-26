Слуга народа, ОПЗЖ и Батькивщина сформировали коалицию в Киевском облсовете - Цыбулько

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Коалиция трех политических партий "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины" фактически формализовалась 24 ноября на заседании Киевского областного совета.

Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Владимир Цыбулько, передает "Вголос".

"Случилось то, что эксперты прогнозировали, и во что избиратели не хотели верить! Впервые в облсовете формализовано широкую коалицию, в народе "ширку" при участии президентской партии "Слуга народа", пророссийской "ОПЗЖ" и патриотически оппозиционной "Батькивщины". И произошло это вчера во время заседания Киевского областного совета под наблюдением, а также давлением нардепов Зеленского и Тимошенко", - сообщил Цыбулько.

По его словам, поскольку процедура предполагает тайность голосования, то для контроля его результатов депутатам трех фракций выдали шариковые ручки определенного цвета. "Слуги народа" получили с зелеными чернилами, от "Батькивщины" - красными, представители "ОПЗЖ" - ставили пометки в бюллетенях ручками с синими чернилами. Цыбулько добавил, что этот факт зафиксирован на видео и продемонстрирован в сюжетах общенациональных телеканалов.

В итоге за кандидата от "Слуги народа" Александра Склярова проголосовало 38 депутатов, а за представителя "За майбутнє" Ярослава Москаленко было отдано 42 голоса (для победы ему не хватило 1 голос). И это при том, что, по словам политолога, формально по количеству мандатов у трех фракций есть 45 избранников, а этого должно было быть достаточно для избрания своего председателя.

"Однако, голосование показало, что 45 голосов за это решение все-таки нет, как и нет полного единодушия в желании, в частности, у "слуг" совместно голосовать с депутатами Медведчука-Путина", - заявил Цыбулько.

По информации политического эксперта, следующее заседание Киевоблрады запланировано на 27 ноября. В частности, такое решение было принято на заседании временного президиума, участие в котором приняли только три фракции партий из пяти, которые прошли в состав облсовета.

"В нем приняли участие только представители "Слуги народа" - Александр Поляруш (в 2010 году баллотировался в Белоцерковский городской совет от Партии регионов), "Батькивщины" - Андрей Засуха (сын "регионалов" из семьи Засух) и "ОПЗЖ" - Валерий Ксендзенко. Зато представительницу "Европейской солидарности" Татьяну Семенову и представителя "За майбутнє" Ярослава Добрянского даже не предупредили", - написал Цыбулько.

По его мнению, таким образом, подтверждение коалиции Зеленского-Медведчука-Тимошенко в облсовете формализовано уже документально.

Политолог прогнозирует, что следующее заседание Киевского областного совета обещает быть напряженным. Поскольку, по его информации, есть кулуарные договоренности "про решение "коалициантов" провести полную замену счетной комиссии, которая и должна установить результаты голосования за нового главу Киевоблсовета".